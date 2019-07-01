Температурный рекорд: июнь стал самым жарким за 139 лет. Фото: dp.ridna.ua

https://racurs.ua/n123813-temperaturnyy-rekord-iun-stal-samym-jarkim-za-139-let.html

Ракурс

Температурный рекорд установил первый месяц лета. Июнь стал самым теплым за всю историю наблюдений — с 1881 года.

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На протяжении 14 из 30 дней июня температура воздуха подымалась выше +30°С. В целом за прошлый месяц температурные рекорды фиксировались 11 раз. Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Средняя температура воздуха в нынешнем июне составила +23,6 °С. Этот показатель превысил климатическую норму на 5,4 °С.

При этом в обсерватории отметили, что последний день самого жаркого месяца стал одновременно самым холодным. 30 июня температура резко упала и утром составила около +13°С. А самым жарким днем месяца стало 22 июня — именно тогда столбик термометра после полудня поднялся до отметки +34°С.

К слову, аномальная жара зафиксирована не только в Украине, но и на территории других европейских государств. Так, в Германии 30 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет, а во Франции, где температура достигла +45,1 °C, был побит абсолютный исторический рекорд.

Температурные рекорды ранее были зафиксированы и в Австралии. Здесь столбики термометров поднялись до отметки +50°С.