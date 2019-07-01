Температурний рекорд: червень став найспекотнішим за 139 років. Фото: dp.ridna.ua

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Ракурс

Температурний рекорд встановив перший місяць літа. Червень став найтеплішим за всю історію спостережень — із 1881 року.

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Протягом 14 із 30 днів червня температура повітря піднімалася вище + 30 °C. Загалом за минулий місяць температурні рекорди фіксувалися 11 разів. Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Середня температура повітря в нинішньому червні склала +23,6°С. Цей показник перевищив кліматичну норму на 5,4°С.

При цьому в обсерваторії відзначили, що останній день найспекотнішого місяця став одночасно найпрохолоднішим. 30 червня температура різко впала і вранці становила близько + 13 °C. А найспекотнішим днем місяця стало 22 червня — саме тоді стовпчик термометра після полудня піднявся до позначки +34°С.

До слова, аномальну спеку зафіксовано не лише в Україні, а й на території інших європейських держав. Так, у Німеччині 30 червня стало найспекотнішим днем за останні 70 років, а у Франції, де температура досягла +45,1°C, було побито абсолютний історичний рекорд.

Температурні рекорди раніше були зафіксовані й в Австралії. Тут стовпчики термометрів піднялися до позначки +50°С.