Безпека Telegram: в уряді застерегли про підводні камені користування месенджером

https://racurs.ua/ua/n123812-vid-specslujb-rosiyi-u-telegram-ne-shovaieshsya-mininformpolityky.html

Ракурс

Повідомлення українських громадян у месенджері Telegram (Телеграм) можуть читати за запитом правоохоронні органи Російської Федерації. В Міністерстві інформаційної політики нагадали, що цей месенджер є не тільки інструментом комунікації, а й засобом ймовірних передвиборчих маніпуляцій.

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Такі застороги висловив 1 липня заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, повідомляє «Укрінформ». Під час круглого столу в Києві Золотухін нагадав, що власником та засновником Telegram є Павло Дуров. Він свого часу розробив соцмережу «Вконтакте».

В Мінінформполітики не виключили, що переписку українців у Telegram можуть читати спецслужби РФ, оскільки в Дурова був конфлікт із силовиками через відкриття їм інформації у «Вконтакте».

В уряді помітили активізацію нового проекту Дурова в Україні, тому вважають за потрібне пояснити суть цієї платформи.

Коли вони розпочинають працювати з українськими політиками, то привозять сюди й ті інструменти, які спрацювали в Росії. Таким чином відбувається перехід технологій з російської реальності до України, повідомив Золотухін.

Менеджер компанії Association4U Олексій Харченко повідомив, що популярність Telegram збільшилася настільки, що деякі державні установи відкрито, або ж не афішуючи, використовують цей месенджер для публікації офіційної інформації.

Водночас спеціалісти застерегли, що популярність Telegram призводить до того, що його почали використовувати і для розміщення фейків та неправдивої інформації.

Спеціаліст із інтернет-маркетингу Альона Дєньга повідомила, що найпопулярніші групи у Telegram мають сприятливі умови для розміщення політичної реклами.