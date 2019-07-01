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Безпека Telegram: в уряді застерегли про підводні камені користування месенджером

Від спецслужб Росії у Telegram не сховаєшся — Мінінформполітики

1 лип 2019, 17:09
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Повідомлення українських громадян у месенджері Telegram (Телеграм) можуть читати за запитом правоохоронні органи Російської Федерації. В Міністерстві інформаційної політики нагадали, що цей месенджер є не тільки інструментом комунікації, а й засобом ймовірних передвиборчих маніпуляцій.

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Такі застороги висловив 1 липня заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, повідомляє «Укрінформ». Під час круглого столу в Києві Золотухін нагадав, що власником та засновником Telegram є Павло Дуров. Він свого часу розробив соцмережу «Вконтакте».

В Мінінформполітики не виключили, що переписку українців у Telegram можуть читати спецслужби РФ, оскільки в Дурова був конфлікт із силовиками через відкриття їм інформації у «Вконтакте».

В уряді помітили активізацію нового проекту Дурова в Україні, тому вважають за потрібне пояснити суть цієї платформи.

Коли вони розпочинають працювати з українськими політиками, то привозять сюди й ті інструменти, які спрацювали в Росії. Таким чином відбувається перехід технологій з російської реальності до України, повідомив Золотухін.

Менеджер компанії Association4U Олексій Харченко повідомив, що популярність Telegram збільшилася настільки, що деякі державні установи відкрито, або ж не афішуючи, використовують цей месенджер для публікації офіційної інформації.

Водночас спеціалісти застерегли, що популярність Telegram призводить до того, що його почали використовувати і для розміщення фейків та неправдивої інформації.

Спеціаліст із інтернет-маркетингу Альона Дєньга повідомила, що найпопулярніші групи у Telegram мають сприятливі умови для розміщення політичної реклами.

Дуже багато каналів спокусилися на політичну рекламу, їм було байдуже щодо того, що вони рекламують, чи можуть вони розповсюджувати якісь фейки, чи бути заангажованими каналами, — заявила Дєньга.


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