Безопасность Telegram: в правительстве предупредили о подводных камнях пользования мессенджером

https://racurs.ua/n123812-ot-specslujb-rossii-v-telegram-ne-spryacheshsya-mininformpolitiki.html

Ракурс

Сообщения украинских граждан в мессенджере Telegram (Телеграм) могут читать по запросу правоохранительные органы Российской Федерации. В Министерстве информационной политики Украины напомнили, что этот мессенджер является не только инструментом коммуникации, но и средством вероятных предвыборных манипуляций.

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Такие предостережения высказал 1 июля заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, сообщает «Укринформ». Во время круглого стола в Киеве Золотухин напомнил, что владельцем и основателем Telegram является Павел Дуров. Он в свое время разработал соцсеть «Вконтакте».

В Мининформполитики не исключили, что переписку украинцев в Telegram могут читать спецслужбы РФ, поскольку у Дурова был конфликт с силовиками из-за открытия им информации в «Вконтакте».

В правительстве заметили активизацию нового проекта Дурова в Украине, поэтому сочли нужным объяснить суть этой платформы.

Когда они начинают работать с украинскими политиками, то привозят сюда и те инструменты, которые сработали в России. Таким образом происходит переход технологий из российской реальности в Украину, — сообщил Золотухин.

Менеджер компании Association4U Алексей Харченко сообщил, что популярность Telegram увеличилась настолько, что некоторые государственные учреждения открыто используют этот мессенджер для публикации официальной информации.

В то же время специалисты предостерегли, что популярность Telegram приводит к тому, что его стали использовать и для размещения фейков и ложной информации.

Специалист по интернет-маркетингу Алена Деньга сообщила, что самые популярные группы в Telegram имеют благоприятные условия для размещения политической рекламы.