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На Кипре упала ракета, возможно, произведенная в РФ. Фото: РАН

На Кипре упала ракета, возможно, произведенная в РФ (ФОТО)

1 июл 2019, 17:49
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На Кипре упала ракета, вероятно, российского производства, которую могли выпустить со стороны Сирии по Израилю.

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Ракета упала в ночь на 1 июля на расстоянии около 20 км от столицы Никосии, на территории Северного Кипра. После падения она взорвалась, что вызвало пожар, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Cyprus Mail.

Министр иностранных дел Кипра Кудрет Озерсай заявил, что эта ракета могла быть произведена в России, а также предположил, что ее выпустила сирийская противовоздушная оборона. На место происшествия были отправлены военные, полиция и пожарные.

На Кипре упала ракета, возможно, произведенная в РФ. Скриншот из Twitter

Если в ходе следствия выяснится, что ракета действительно попала на территорию Кипра в ходе ответного удара сирийцев по позициям израильской армии, это станет первым случаем, когда остров окажется под перекрестным огнем военных операций на Ближнем Востоке. Тем не менее, официального подтверждения принадлежности ракеты пока нет, военные продолжают свое расследование.

В сообщении отмечается, что пострадавших в результате данного инцидента нет.


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