Злоумышленник осуществлял несанкционированное вмешательство в работу компьютеров

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Ракурс

Житель Запорожья за помощью собственноручно созданного вредоносного программного обеспечения получал доступ к конфиденциальной информации. В частности, он похищал пароли интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях.

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Соответствующее дело с обвинительным приговором направлено в суд, злоумышленнику сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба киберполиции.

Отмечается, что созданное 30-летним жителем Запорожья программное обеспечение также могло давать злоумышленникам возможность следить за владельцем компьютера.

Во время обыска у злоумышленника, осуществленного в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), правоохранители изъяли компьютер, мобильный телефон и флеш-накопители.

При осмотре изъятой техники было обнаружено вышеупомянутое вредоносное программное обеспечение.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые могли пострадать от действий злоумышленника.

Напомним, киберполиция недавно советовала пользователям операционной системы Windows установить последние обновления в связи с угрозой массовой кибератаки, которая потенциально может охватить миллионы компьютеров.