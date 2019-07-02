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Ракурс
Злоумышленник осуществлял несанкционированное вмешательство в работу компьютеров

Хакер из Запорожья с помощью собственноручно созданных вирусов похищал банковские пароли — киберполиция (ФОТО)

2 июл 2019, 15:57
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Житель Запорожья за помощью собственноручно созданного вредоносного программного обеспечения получал доступ к конфиденциальной информации. В частности, он похищал пароли интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях.

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Соответствующее дело с обвинительным приговором направлено в суд, злоумышленнику сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба киберполиции.

Отмечается, что созданное 30-летним жителем Запорожья программное обеспечение также могло давать злоумышленникам возможность следить за владельцем компьютера.

Во время обыска у злоумышленника, осуществленного в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), правоохранители изъяли компьютер, мобильный телефон и флеш-накопители.

При осмотре изъятой техники было обнаружено вышеупомянутое вредоносное программное обеспечение.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые могли пострадать от действий злоумышленника.

Киберполиции разоблачила хакера из Запорожья, фото: пресс-служба киберполиции

Киберполиции разоблачила хакера из Запорожья, фото: пресс-служба киберполиции

Напомним, киберполиция недавно советовала пользователям операционной системы Windows установить последние обновления в связи с угрозой массовой кибератаки, которая потенциально может охватить миллионы компьютеров.

Источник: Ракурс


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