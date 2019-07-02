Погода в Києві: за перші два дні липня побито два температурні рекорди. Фото: Аcc.cv

https://racurs.ua/ua/n123855-pogoda-v-kyievi-za-pershi-dni-lypnya-pobyto-dva-temperaturni-rekordy.html

Ракурс

Погода в Києві на початку другого місяця літа дозволила зафіксувати нові температурні рекорди. Перші два дні липня 2019 року в столиці відзначилися рекордом середньодобової температури повітря та рекордно теплою нічною температурою.

Loading...

Вперше за 139 років спостережень середньодобова температура повітря 1 липня перевищила рекордне значення далекого 1890 року на 0,4 градуси. Цьогоріч вона становила 26,0°С, інформує сьогодні прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Крім цього, за даними метеостанції обсерваторії, ніч на 2 липня стала найтеплішою за весь час спостережень із 1881 року.

Вчора вночі температура повітря не опускалася нижче 20,9°С. Таким чином, на 0,9 градуса перевищено два попередні рекорди, зафіксовані в 1938 та 2016 роках. А загалом від початку 2019 року в Києві побито 18 температурних рекордів.

Раніше «Ракурс» повідомляв прогноз погоди в Україні на 3 липня: синоптики обіцяють українцям до 31 градусу тепла, але на сході та півдні країни можливі дощі.