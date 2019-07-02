ДТП на Миколаївщині: один пасажир загинув, 15 постраждали. Фото: rbc.ua

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Масштабна ДТП на Миколаївщині забрала життя однієї людини і ще 15 дістали травми різного ступеня тяжкості.

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ДТП сталася сьогодні, 2 липня, приблизно о 12.30 на 87 км автодороги Н-24 Миколаїв — Благовіщенське неподалік від села Благодатне Арбузинського району. Вантажний мікроавтобус зіштовхнувся з пасажирським. Повідомлення про це з’явилося на сторінці прес-центру Нацполіції Миколаївської області у Facebook.

За кермом вантажного Mercedes Benz (Мерседес Бенц) перебував чоловік у віці 45 років, а рейсовим Mercedes Sprinter (Мерседес Спрінтер) сполученням Миколаїв — Первомайськ керував 35-річний водій. Обидва постраждали в аварії.

Також травмовано 13 пасажирів рейсового мікроавтобуса. Чотирьох осіб госпіталізували з місця ДТП у вкрай важкому стані. Крім того, на місці загинула 25-річна дівчина, яка перебувала в авто.

Обставини ДТП та її можливі причини встановлюються. Відомості про аварію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, 19 червня смертельна ДТП сталася в Херсонській області. Аварія за участю поліцейського забрала життя трьох осіб.