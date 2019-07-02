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Розведення сил в Станиці Луганській: у «сірій зоні» опинилися 100 громадян, фото — ЗіК

Після розведення сил в Станиці Луганській в «сірій зоні» опинилися 100 громадян — Тука

2 лип 2019, 16:23
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Після розведення сил поблизу Станиці Луганської в так званій «сірій зоні», на території між підрозділами Збройних сил України та фейкової ЛНР, опинилися 100 громадян, а також державні установи.

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Про це заявив у Твіттер заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, який сьогодні перебуває в Луганській області.

Про розведення сил в цьому регіоні домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Сам процес розпочався наприкінці червня.

Місія ОБСЄ 29−30 червня отримала листи від ЗСУ та бойовиків непідконтрольних районів Луганської області, у яких повідомлялося про те, що обидві сторони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці.

Місія зафіксувала, що процес розведення сил розпочався, коли ЗСУ залишили їхні крайні передові позиції разом з озброєнням та виходили за межі ділянки розведення. Крім того, українські військові почали демонтовувати передові фортифікаційні споруди та проводити розмінування. Бойовики ж демонтували укриття, прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення і почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав 1 липня відведення сил і засобів у Станиці Луганській кроком до капітуляції, а не до миру. В ефірі телеканалу ICTV він заявив, що головним пунктом домовленостей було припинення вогню.

У той час, коли вбивають наших військових кожен день, в той час, коли сталася велика трагедія і загинули наші військові на передовій, була обстріляна медична швидка, я вважаю це кроком до капітуляції, а не кроком до миру, — пояснив свою позицію спікер Ради.

Джерело: Ракурс


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Після розведення сил в Станиці Луганській в «сірій зоні» опинилися 100 громадян — Тука

Після розведення сил поблизу Станиці Луганської в «сірій зоні» опинилися 100 громадян, а також державні установи. Про розведення сил в регіоні домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Сам процес розпочався наприкінці червня

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