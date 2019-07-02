Разведение сил в Станице Луганской: в «серой зоне» оказались 100 граждан, фото — ZiK

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После разведения сил вблизи Станицы Луганской в ​​так называемой «серой зоне», на территории между подразделениями Вооруженных сил Украины и фейковой ЛНР, оказались 100 граждан, а также государственные учреждения.

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Об этом заявил 2 июля в Твиттер заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, который сегодня находится в Луганской области.

О разведении сил в этом регионе договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Сам процесс начался в конце июня.

Миссия ОБСЕ 29−30 июня получила письма от ВСУ и боевиков из неподконтрольных районов Луганской области, в которых сообщалось о том, что обе стороны завершили разведение сил и средств на согласованном участке.

Миссия зафиксировала, что процесс разведения сил начался, когда ВСУ оставили их крайние передовые позиции вместе с вооружением и вышли за пределы участка разведения. Кроме того, украинские военные начали демонтировать передовые фортификационные сооружения и проводить разминирование. Боевики же демонтировали укрытия, убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал 1 июля отвод сил и средств в Станице Луганской шагом к капитуляции, а не к миру. В эфире телеканала ICTV он заявил, что главным пунктом договоренностей было прекращение огня.