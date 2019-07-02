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Ракурс
Украинцы спасли лес в Польше от уничтожения огнем. Фото: wallpaperscraft

Украинцы спасли лес в Польше от уничтожения огнем (ВИДЕО)

2 июл 2019, 16:06
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Украинцы в Польше тушили масштабный пожар лопатами, ветвями и песком. Отчаянные действия помогли остановить пламя до прибытия пожарных и спасти лес от полного уничтожения.

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Крупный пожар случился возле села Белч-Гурны в Нижнесилезском воеводстве. Пламя уничтожило 14 га засеянной зерном земли и 1,5 га леса, однако все могло быть гораздо хуже. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TVP Info.

До прибытия пожарных группа украинцев противостояла огню ветками, лопатами и песком. В результате удалось погасить более 500−700 м линии огня. Вероятно, если бы украинцы не удерживали пламя, оно бы уничтожило лес и сожгло ближайшие дома.

Представитель районного штаба Государственной противопожарной службы в Гури Марцин Клефас заявил, что действия украинцев стали решающими и не дали огню распространиться вглубь леса. Пока не известно, как украинцы оказались на месте пожара и чем там занимались.

Причиненные огнем убытки уже оценили в 66 тыс. злотых (более 460 тыс. грн). Одной из наиболее вероятных причин пожара является возгорание при проведении сельскохозяйственных работ.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области четверо детей погибли в результате пожара.


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