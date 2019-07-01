Пожар в Одесской области: погибли четыре маленьких ребенка. Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/n123798-pojar-v-odesskoy-oblasti-pogibli-chetyre-malenkih-rebenka.html

Ракурс

Пожар в Одесской области унес жизни четверых детей. Возгорание произошло сегодня в частном доме, его причины выясняются.

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Трагедия случилась около 8.20 утра в селе Черная Окнянского района. Пожар длился около полутора часов, после его ликвидации на пепелище обнаружили тела четверых детей. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уже известно, что погибли две годовалые и две двухлетние девочки. Их матери, 19-летняя и 23-летняя местные жительницы, были обнаружены во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения.

Причины смертельного пожара устанавливаются.

Между тем напомним, что 10 июня масштабный пожар произошел в Одессе. Тогда загорелось здание психиатрической больницы, вследствие чего погибли семь человек. Как выяснили спасатели, причиной возгорания стало случайное занесение источника огня в помещение медучреждения.