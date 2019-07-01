Дерево охиа первым колонизирует покрытые лавой территории, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n123797-svyaschennye-gavayskie-derevya-pod-ugrozoy-ischeznoveniya-iz-za-zanesennogo-turistami-gribka.html

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Священные гавайские деревья охиа находятся под угрозой исчезновения из-за распространения смертельного для них грибка, который получил название «мгновенная смерть охиа» (rapid ohia death или ROD).

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По мнению экспертов, ROD мог быть бессознательно занесенным на этот архипелаг туристами, возможно, на их обуви. Также он мог передаться через грязные снаряжение, лесных животных, или ветром. Об этом сообщает издание NBC News.

Существует предположение, что посетители несут ответственность за принесение этой болезни на Гавайские острова, — отмечает старший научный сотрудник некоммерческой экологической организации The Nature Conservancy of Hawaii Сэм Гон. — Или из-за того, что они были неосведомленными, или потому, что не заботились о необходимости дезинфицировать свое снаряжение. ROD может иметь разрушительное воздействие на окружающую среду и экономику, и мы должны реформировать туристическую практику среди посетителей.

По данным Лесной службы США, более 2 млн деревьев охиа были убиты ROD и около 135 тыс. га демонстрируют симптомы заболевания, которое было впервые обнаружено на острове Гавайи, также известном как Большой остров, в 2014 году.

Позже власти ввели карантин, чтобы предотвратить распространение ROD на другие острова, однако это не сработало. Наиболее агрессивная форма гриба была найдена на четвертом по размеру острове архипелага Кауаи в конце прошлого года.

Дерево охиа, кроме значительного значение для экологии Гавайских островов, связано также с богиней Лака. Цветок этого дерева используется в леях (традиционный гавайских украшениях в виде цветочных ожерелий, которые надеваются на шею) для традиционных гавайских танцев. В 2016 году, впервые за 50 лет, многие школы гавайских танцев были вынуждены отказаться от своих лей из-за уменьшения количества охиа.

Напомним, в прошлом году британские ученые предупреждали, что нечувствительные к лечению виды грибков могут спровоцировать новую эпидемию, которая распространится на растения, животных и людей.