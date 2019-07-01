Дерево охіа першим колонізує вкриті лавою території, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n123797-svyaschenni-gavayski-dereva-pid-zagrozou-znyknennya-cherez-zanesenyy-turystamy-grybok.html

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Священні гавайські дерева охіа перебувають під загрозою зникнення через поширення смертельного для них грибку, котрий отримав назву «миттєва смерть охіа» (rapid ohia death або ROD).

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На думку експертів, ROD міг бути несвідомо занесеним на цей архіпелаг туристами, можливо, на їхньому взутті. Також він міг передатися через брудне спорядження, лісових тварин чи вітром. Про це повідомляє видання NBC News.

Існує припущення, що відвідувачі несуть відповідальність за принесення цієї хвороби на Гавайські острови, — зазначає старший науковий співробітник некомерційної екологічної організації The Nature Conservancy of Hawaii Сем Гон. — Або через те, що вони були неінформовані, або тому, що не переймалися необхідністю дезінфекції свого спорядження. ROD може мати руйнівний вплив на навколишнє середовище та економіку, і ми повинні реформувати туристичну практику серед відвідувачів.

За даними Лісової служби США, понад 2 млн дерев охіа були вбиті ROD і близько 135 тис. га демонструють симптоми захворювання, яке було вперше виявлено на острові Гаваї, також відомому як Великий острів, у 2014 році.

Пізніше влада ввела карантин, щоб запобігти поширенню ROD на інші острови, однак це не спрацювало. Найбільш агресивна форма гриба була знайдена на четвертому за розмірами острові архіпелагу Кауаї наприкінці минулого року.

Дерево охіа, окрім значного значення для екології Гавайських островів, пов’язане також із богинею Лака. Квітка цього дерева використовується в леях (традиційний гавайських прикрасах у вигляді квіткових намист, що надівається на шию) для традиційних гавайських танців. У 2016 році, вперше за понад 50 років, багато шкіл гавайських танців були змушені відмовитися від своїх лей через зменшення кількості охіа.

Нагадаємо, торік британські вчені попереджали, що нечутливі до лікування види грибків можуть спровокувати нову епідемію, яка розповсюдиться на рослини, тварин та людей.