Пожежа на Одещині: загинули четверо маленьких дітей. Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/ua/n123798-pojeja-na-odeschyni-zagynuly-chetvero-malenkyh-ditey.html

Ракурс

Пожежа на Одещині забрала життя чотирьох дітей. Займання сталося сьогодні у приватному будинку, його причини з’ясовуються.

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Трагедія трапилася близько 8.20 ранку в селі Чорна Окнянського району. Пожежа тривала близько півтори години, після її ліквідації на попелищі виявили тіла чотирьох дітей. Про це повідомив прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Уже відомо, що загинули дві однорічні та дві дворічні дівчинки. Їхні матері, 19-річна та 23-річна місцеві мешканки, були знайдені у дворі будинку в стані алкогольного сп’яніння.

Причини смертельної пожежі наразі встановлюються.

Між тим нагадаємо, що 10 червня масштабна пожежа сталася в Одесі. Тоді загорілася будівля психіатричної лікарні, внаслідок чого загинули семеро осіб. Як з’ясували рятувальники, причиною займання стало випадкове занесення джерела вогню в приміщення медзакладу.