Пожежа в психлікарні забрала життя семи осіб. Фото: Думская

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Пожежа в психіатричній лікарні в Одесі забрала життя вже сімох осіб.

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У вівторок, 11 червня, в лікарні помер один із госпіталізованих внаслідок пожежі пацієнтів. На лікарняних ліжках залишаються ще четверо осіб. Про це 12 червня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В «Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я» Одеської облради виникла пожежа, внаслідок якої загинуло шестеро осіб та госпіталізовано п’ятеро осіб, з яких 11 червня в лікарні помер один пацієнт, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 11 червня в одеській психіатричній клініці сталася масштабна пожежа. Трагічний інцидент стався в одноповерховому корпусі комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської облради, що розташований на вул. Воробйова, 9. Всього у будівлі під час пожежі перебувала 51 особа.

НП в одеській психлікарні забрала життя шістьох осіб. Ще п’ятеро постраждалих госпіталізували. Президент України Володимир Зеленський. доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування.

Слідчі Національної поліції відкрили кримінальні провадження про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України) та умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК). У Державній службі з надзвичайних ситуацій вважають, що попередньою причиною займання у будівлі є занесення вогню ззовні.