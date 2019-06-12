Вантажівка з лісниками впала у річку. Фото: Texty.org

https://racurs.ua/ua/n123061-na-zakarpatti-lisovoz-upav-v-richku-p-yatero-osib-zagynuly.html

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На Закарпатті у річку звалився вантажний автомобіль, який перевозив ліс.

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Трагедія сталася 11 червня у села Тарасівка Тячівського району. У салоні лісовоза перебували п’ятеро осіб — всі жителі вищевказаного населеного пункту. Про це повідомляє видання «Новини Закарпаття».

Внаслідок аварії загинули всі ті, хто перебував у лісовозі. Тіла чотирьох осіб рятувальники виявили, пошуки п’ятого загиблого тривають. Встановлено, що двоє загиблих були співробітниками місцевого лісгоспу.

Попередньо встановлено, що аварія сталася внаслідок сильної грози — водій через негоду не впорався із керуванням вантажівки і лісовоз скотився з гори в річку.

У Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області та в Держслужбі з надзвичайних ситуацій регіону поки не коментували трагедію в Тячівському районі.

Нагадаємо, 6 травня у селі Красник Верховинського району Івано-Франківської області за участю вантажного автомобіля й туристів сталася надзвичайна подія. Вантажівка «ГАЗ-66», яка перевозила 23 туристів, впала в річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє осіб, що троє туристів госпіталізовані.