Євросоюз зобов’язав реєструвати дрони за місцем проживання власника, фото — Brain

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Ракурс

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) затвердило загальні правила використання безпілотних літальних апаратів у Євросоюзі.

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В агентстві пояснили, що правила необхідні для захисту громадян ЄС та одночасно забезпечують вільний обіг безпілотників та рівні умови їхнього використання, повідомляє DW.

Європа стала першим континентом, який має сформований набір правил, які сприяють безпечній, захищеній та стабільній діяльності дронів у комерційному та приватному вжитку. В ЕАSA переконані, що запровадження правил польотів стимулюватиме інвестиції в інновації.

Головною новинкою є обов’язкова реєстрація дронів. Це дозволятиме відстежувати безпілотники у випадку необхідності. Починаючи з червня 2020 року оператори безпілотних літаків повинні зареєструватися в країні ЄС, де вони проживають або мають основну роботу.

Крім того, кодекс правил містить й техніко-експлуатаційні вимоги до польотів і технічного стану дронів.

Наразі кожна країна Євпросоюзу використовує власні приписи, які унормовують використання дронів. Нові правила EASA замінять ці нормативні акти і набудуть чинності впродовж наступних 20 днів.

Європейські медіа стверджують, що ухвалення нових правил спричинене надзвичайними подіями, які сталися у 2018 році в аеропортах Ґатвік і Хітроу. Тоді дрони залетіли на території летовищ і спричинили тимчасову зупинку виконання рейсів та закриття аеропортів.

У грудні минулого року «Ракурс» повдіомляв, що Австралія запровадила контроль за дронами.