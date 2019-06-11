Омбудсмени України і РФ домовилися створити робочу групу щодо звільнення ув'язнених, фото — Фейсбук

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова домовилася з російським омбудсменом Тетяною Москальковою про створення робочої групи з питань звільнення всіх українців, ув’язнених в Росії, і росіян, які перебувають у в’язницях України.

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Про це Денісова повідомила у Фейсбук за підсумками переговорів з Москальковою, які відбулися в Москві 11 червня.

Президент України Володимир Зеленський має добру волю звільнити всіх, тому ми домовилися про формат нашої роботи із зазначених питань. Зокрема, про створення робочої групи, а також про підписання меморандуму про співпрацю для подальших дій, — повідомила вона у соцмережі.

Москалькова у себе в Фейсбук написала, що задоволена тим, що Денісова прийшла «з новими пропозиціями» і запропонувала розробити меморандум, угоду з моніторингу та надання гуманітарної допомоги людям, які опинилися на території України або Росії у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності і в зв’язку з іншими факторами.

Нагадаємо, що 27 травня у Росії прийняли рішення щодо продовження терміну утримання військовополоненим українським морякам. Згідно з рішенням Московського міського суду, постанови Лефортовського райсуду залишаться без зміни. Суд розглянув апеляційні скарги, однак відхилив їх всі. У зв’язку з цим 24 військовополонених українця залишаться під вартою до кінця липня.