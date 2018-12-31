Транспортний колапс через дрон: у Великій Британії закрили міст

Транспортний колапс через дрон: у Великій Британії закрили містhttps://racurs.ua/ua/n116329-transportnyy-kolaps-cherez-dron-u-velykiy-brytaniyi-zakryly-mist.htmlRacurs.ua
У Великій Британії вдруге за місяць стався збій у роботі транспорту через дрон. Цього разу чоловік виліз на Севернський міст, який зв’язує Англію та Уельс, і запустив звідти безпілотний літальний апарат.
За даними поліції, рух на M48 було зупинено з міркувань безпеки, передає BBC.
Молодий чоловік приблизно 20 років зрештою добровільно спустився з 47-метрової вежі моста і був затриманий поліцією.
У Міністерстві транспорту розповіли, що камери зафіксували поведінку порушника і на місце швидко прибула поліція.
Інцидент стався вранці 31 грудня, о 8.10 за місцевим часом (10.10 за Києвом).
Севернський міст було відкрито 1966 року і до недавнього часу він був платним, але тепер відкритий для всіх.
Нагадаємо, 19−21 грудня в лондонському аеропорту «Гатвік» близько 1000 рейсів було скасовано або відкладено через те, що хтось запустив дрон у повітряний простір злітно-посадкової смуги.