Транспортний колапс через дрон: у Великій Британії закрили міст

Севернський міст, Велика Британія. Фото: Wikimedia

https://racurs.ua/ua/n116329-transportnyy-kolaps-cherez-dron-u-velykiy-brytaniyi-zakryly-mist.html

Racurs.ua

У Великій Британії вдруге за місяць стався збій у роботі транспорту через дрон. Цього разу чоловік виліз на Севернський міст, який зв’язує Англію та Уельс, і запустив звідти безпілотний літальний апарат.

За даними поліції, рух на M48 було зупинено з міркувань безпеки, передає BBC.

Молодий чоловік приблизно 20 років зрештою добровільно спустився з 47-метрової вежі моста і був затриманий поліцією.

У Міністерстві транспорту розповіли, що камери зафіксували поведінку порушника і на місце швидко прибула поліція.

Інцидент стався вранці 31 грудня, о 8.10 за місцевим часом (10.10 за Києвом).

Севернський міст було відкрито 1966 року і до недавнього часу він був платним, але тепер відкритий для всіх.

Нагадаємо, 19−21 грудня в лондонському аеропорту «Гатвік» близько 1000 рейсів було скасовано або відкладено через те, що хтось запустив дрон у повітряний простір злітно-посадкової смуги.