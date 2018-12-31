Транспортный коллапс из-за дрона: в Великобритании закрыли мост

Севернский мост, Великобритания. Фото: Wikimedia

https://racurs.ua/n116329-transportnyy-kollaps-iz-za-drona-v-velikobritanii-zakryli-most.html

Racurs.ua

В Великобритании второй раз за месяц случился сбой в работе транспорта из-за дрона. На этот раз мужчина влез на Севернский мост, который связывает Англию и Уэльс, и запустил оттуда беспилотный летательный аппарат.

По данным полиции, движение на M48 было остановлено из соображений безопасности, передает BBC.

Молодой мужчина примерно 20 лет в итоге добровольно спустился с 47-метровой башни моста и был задержан полицией.

В Министерстве транспорта рассказали, что камеры зафиксировали поведение нарушителя и на место быстро прибыла полиция.

Инцидент произошел утром 31 декабря, в 8.10 по местному времени (10.10 по Киеву).

Севернский мост был открыт в 1966 году и до недавнего времени был платным, но теперь он открыт для всех.

Напомним, 19−21 декабря в лондонском аэропорту «Гатвик» около 1000 рейсов было отменено или отложено в связи с тем, что кто-то запустил дрон в воздушное пространство взлетно-посадочной полосы.