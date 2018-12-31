Транспортный коллапс из-за дрона: в Великобритании закрыли мост

Транспортный коллапс из-за дрона: в Великобритании закрыли мостhttps://racurs.ua/n116329-transportnyy-kollaps-iz-za-drona-v-velikobritanii-zakryli-most.htmlRacurs.ua
В Великобритании второй раз за месяц случился сбой в работе транспорта из-за дрона. На этот раз мужчина влез на Севернский мост, который связывает Англию и Уэльс, и запустил оттуда беспилотный летательный аппарат.
По данным полиции, движение на M48 было остановлено из соображений безопасности, передает BBC.
Молодой мужчина примерно 20 лет в итоге добровольно спустился с 47-метровой башни моста и был задержан полицией.
В Министерстве транспорта рассказали, что камеры зафиксировали поведение нарушителя и на место быстро прибыла полиция.
Инцидент произошел утром 31 декабря, в 8.10 по местному времени (10.10 по Киеву).
Севернский мост был открыт в 1966 году и до недавнего времени был платным, но теперь он открыт для всех.
Напомним, 19−21 декабря в лондонском аэропорту «Гатвик» около 1000 рейсов было отменено или отложено в связи с тем, что кто-то запустил дрон в воздушное пространство взлетно-посадочной полосы.