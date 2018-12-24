Австралия вводит контроль за дронами после инцидента в лондонском аэропорту

Австралия вводит контроль за дронами. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2205-avstraliya-vvodit-kontrol-za-dronami-posle-incidenta-v-londonskom-aeroportu.html

Racurs.ua

В аэропортах Австралии появятся датчики для автоматической идентификации летательных аппаратов и их пилотов.

Как сообщило Австралийское управление по безопасности гражданской авиации (CASA), оборудование будет установлено начиная со следующего месяца, передает AFP.

Такие меры находились в стадии разработки, однако недавний инцидент в аэропорту «Гатвик» близ Лондона заставил австралийские власти ускорить реализацию проекта.

Технология сможет идентифицировать дрон, его серийный номер и местоположение управляющего во время полета.

Кроме того, в 2019 году Австралия начнет регистрировать владельцев дронов.

Великобритания в следующем году также планирует ввести регистрацию дронов, вес которых превышает 250 г.

Напомним, в лондонском аэропорту «Гатвик» 19 декабря десятки рейсов были отменены и сотни отложены в связи с тем, что кто-то запустил дрон в воздушное пространство взлетно-посадочной полосы. В результате пострадали 140 тыс. пассажиров.