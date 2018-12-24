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Австралія вводить контроль за дронами. Фото з відкритих джерел

Австралія запроваджує контроль за дронами після інциденту в лондонському аеропорту

24 гру 2018, 16:12
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В аеропортах Австралії з'являться датчики для автоматичної ідентифікації літальних апаратів та їх пілотів.

Як повідомило Австралійське управління з безпеки цивільної авіації (CASA), обладнання буде встановлено починаючи з наступного місяця, передає AFP.

Такі заходи були у стадії розробки, проте нещодавній інцидент в аеропорту «Гатвік» поблизу Лондона змусив австралійську владу прискорити реалізацію проекту.

 

Технологія зможе ідентифікувати дрон, його серійний номер і місце розташування керуючого під час польоту.

Крім того, у 2019 році Австралія почне реєструвати власників дронів.

Велика Британія наступного року також планує запровадити реєстрацію дронів, вага яких перевищує 250 г.

Нагадаємо, в лондонському аеропорту «Гатвік» 19 грудня десятки рейсів було скасовано і сотні відкладено через те, що хтось запустив дрон у повітряний простір злітно-посадкової смуги. Як наслідок постраждало 140 тис. пасажирів.


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