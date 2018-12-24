Австралія запроваджує контроль за дронами після інциденту в лондонському аеропорту

Австралія вводить контроль за дронами. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2205-avstraliya-zaprovadjuie-kontrol-za-dronamy-pislya-incydentu-v-londonskomu-aeroportu.html

Racurs.ua

В аеропортах Австралії з'являться датчики для автоматичної ідентифікації літальних апаратів та їх пілотів.

Як повідомило Австралійське управління з безпеки цивільної авіації (CASA), обладнання буде встановлено починаючи з наступного місяця, передає AFP.

Такі заходи були у стадії розробки, проте нещодавній інцидент в аеропорту «Гатвік» поблизу Лондона змусив австралійську владу прискорити реалізацію проекту.

Технологія зможе ідентифікувати дрон, його серійний номер і місце розташування керуючого під час польоту.

Крім того, у 2019 році Австралія почне реєструвати власників дронів.

Велика Британія наступного року також планує запровадити реєстрацію дронів, вага яких перевищує 250 г.

Нагадаємо, в лондонському аеропорту «Гатвік» 19 грудня десятки рейсів було скасовано і сотні відкладено через те, що хтось запустив дрон у повітряний простір злітно-посадкової смуги. Як наслідок постраждало 140 тис. пасажирів.