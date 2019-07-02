Українці врятували ліс у Польщі від пожежі. Фото: wallpaperscraft

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Ракурс

Українці у Польщі гасили масштабну пожежу лопатами, гілками та піском. Відчайдушні дії допомогли зупинити полум’я до прибуття пожежників та врятувати ліс від повного знищення.

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Масштабна пожежа трапилась біля села Белч-Ґурни у Нижньосілезькому воєводстві. Полум’я знищило 14 га засіяної зерном землі та 1,5 га лісу, однак все могло бути набагато гірше. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на TVP Info.

До прибуття пожежників група українців протистояла вогню гілками, лопатами і піском. В результаті вдалось погасити понад 500−700 м лінії вогню. Ймовірно, якби українці не утримували полум’я, воно б знищило ліс і спалило найближчі домівки.

Речник районного штабу Державної протипожежної служби в Гурі Марцін Клефас заявив, що дії українців стали вирішальними і не дали вогню розповсюдитись вглиб лісу. Поки не відомо, як українці опинились на місці пожежі та чим там займалися.

Завдані вогнем збитки вже оцінили у 66 тис. злотих (понад 460 тис. грн). Однією з найбільш вірогідних причин пожежі є загоряння під час проведення сільськогосподарських робіт.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області четверо дітей загинули внаслідок пожежі.