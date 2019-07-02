ДТП в Николаевской области: один пассажир погиб, 15 пострадали. Фото: rbc.ua

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Масштабное ДТП в Николаевской области унесло жизнь одного человека и еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

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ДТП произошло сегодня, 2 июля, примерно в 12.30 на 87 км автодороги Н-24 Николаев — Благовещенское неподалеку от села Благодатное Арбузинского района. Грузовой микроавтобус столкнулся с пассажирским. Сообщение об этом появилось на странице пресс-центра Нацполиции Николаевской области в Facebook.

За рулем грузового Mercedes Benz (Мерседес Бенц) находился мужчина в возрасте 45 лет, а рейсовым Mercedes Sprinter (Мерседес Спринтер) сообщением Николаев — Первомайск управлял 35-летний водитель. Оба пострадали в аварии.

Также травмированы 13 пассажиров рейсового микроавтобуса. Четырех человек госпитализировали с места ДТП в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, на месте погибла 25-летняя девушка, находящаяся в авто.

Обстоятельства ДТП и его возможные причины устанавливаются. Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, 19 июня смертельное ДТП произошло в Херсонской области. Авария с участием полицейского унесла жизни трех человек.