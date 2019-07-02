Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДТП в Николаевской области: один пассажир погиб, 15 пострадали. Фото: rbc.ua

ДТП в Николаевской области: один пассажир погиб, 15 пострадали (ФОТО)

2 июл 2019, 16:45
999

Масштабное ДТП в Николаевской области унесло жизнь одного человека и еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

Loading...

ДТП произошло сегодня, 2 июля, примерно в 12.30 на 87 км автодороги Н-24 Николаев — Благовещенское неподалеку от села Благодатное Арбузинского района. Грузовой микроавтобус столкнулся с пассажирским. Сообщение об этом появилось на странице пресс-центра Нацполиции Николаевской области в Facebook.

За рулем грузового Mercedes Benz (Мерседес Бенц) находился мужчина в возрасте 45 лет, а рейсовым Mercedes Sprinter (Мерседес Спринтер) сообщением Николаев — Первомайск управлял 35-летний водитель. Оба пострадали в аварии.

Также травмированы 13 пассажиров рейсового микроавтобуса. Четырех человек госпитализировали с места ДТП в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, на месте погибла 25-летняя девушка, находящаяся в авто.

ДТП в Николаевской области: один пассажир погиб, 15 пострадали. Фото: Нацполиция

ДТП в Николаевской области: один пассажир погиб, 15 пострадали. Фото: Нацполиция

ДТП в Николаевской области: один пассажир погиб, 15 пострадали. Фото: Нацполиция

Обстоятельства ДТП и его возможные причины устанавливаются. Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, 19 июня смертельное ДТП произошло в Херсонской области. Авария с участием полицейского унесла жизни трех человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

На Харьковщине разбился самолет с пилотом-курсантом

Разбился самолет, на котором курсант национального университета Воздушных сил имени Кожедуба выполнял учебный полет. Курсант вовремя катапультировался и сейчас проводятся его поиски в поле в Купянском районе Харьковской области

Новости Украины
18:30

Оккупанты задержали в Судаке крымского татарина за пост в соцсети 6 лет назад (ФОТО)

Российские оккупанты в Крыму продолжают ущемлять права коренных жителей. Сегодня в Судаке крымского татарина задержали за размещение в 2013 году публикации в соцсети «ВКонтакте»

Правовые новости
17:56

Разрыв селезенки и внутреннее кровотечение: командир взвода Нацгвардии жестоко избил солдата

Следователи ГБР завершили расследование в отношении командира взвода Нацгвардии, который жестоко избил подчиненного военнослужащего. Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Новости Украины
15:16
Новости партнеров
Загрузка...