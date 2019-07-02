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Ракурс
На волонтеров «Голоса» напали неизвестные парни и угрожали расправой (ФОТО)

На волонтеров «Голоса» напали неизвестные парни и угрожали расправой (ФОТО)

2 июл 2019, 16:59
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На волонтеров политической силы «Голос» во Львове напали неизвестные молодые в спортивной одежде. Волонтеры в это время были одеты в кепки и футболки с дизайном партии.

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Инцидент произошел вчера около 20.00 вечера возле одной из остановок общественного транспорта. Хулиганы оскорбляли волонтеров, заставили их снять одежду с брендированным дизайном и угрожали расправой. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам кандидата по мажоритарному округу № 115 от партии «Голос» Натальи Пипы, нападение обусловлено популярностью политической силы, которая вызвала агрессию у их оппонентов. Также ночью было совершено нападение на коворкинг Изменений. Это помещение было местом встреч для волонтеров.

Нападение на коворкинг Змин. Фото: Голос

С щита содрали буквы и эмблему партии, обрисовали буквы и пытались отцепить баннер. Хулиганы попали на камеры видеонаблюдения. На видео видно, что снаряженные молодые целенаправленно пришли к помещению «Голоса».

Координатор коворкингов политической силы Елена Медведь отметила, что нападение является предвыборной провокацией. Действия злоумышленников в партии назвали обычными черными методами, которыми старые политики уже 28 лет противостоят молодым оппонентам.

Стало известно, что кроме нападения в коворкинг неоднократно приходили угрозы.

Отметим, что нападение совершили в 118 округе, по которому баллотируется Богдан Дубневич, который уже был депутатом в Верховной Раде и фигурировал в коррупционных скандалах.

Как ранее сообщалось, на приемную народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко в Харькове напали и облили красной краской.

Источник: Ракурс


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