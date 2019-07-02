Оккупанты задержали в Судаке крымского татарина за пост в соцсети 6 лет назад. Фото: "Крымская солидарность"

https://racurs.ua/n123863-okkupanty-zaderjali-v-sudake-krymskogo-tatarina-za-post-v-socseti-5-let-nazad-foto.html

Ракурс

Российские оккупанты задержали в Крыму 26-летнего крымского татарина Сеяра Эмирова. Поводом стала неугодная оккупационным властям публикация в социальной сети «ВКонтакте», датированная 2013 годом.

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Задержали Эмирова сегодня, 2 июля, в крымском городе Судак. Крымскому татарину вменяют статья 20.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ (производство и распространение экстремистских материалов), сообщает сообщество «Крымская солидарность» в Facebook.

По словам общественного защитника Сейтосмана Каралиева, мужчину задержали за пост в российской социальной сети «ВКонтакте», который он разместил в 2013 году.

Кроме того, известно, что вчера домой к Эмирову приезжали сотрудники местной полиции, но без постановления о задержании, поэтому он отказался проехать с ними. А сегодня его задержали в доме родителей.

Задержанного крымского татарина доставили в городское отделение полиции, а затем — в Судакский горсуд. Судебное заседание началось после 16.00, в качестве защитника Эмирова выступает общественный активист Каралиев.

В суде Эмиров заявил, что видеоролик в соцсети, возмутивший оккупационные власти, был обнародован на его странице «ВКонтакте» в 2013 году, но на тот момент Крым находились в другом правовом поле и видео не входило в список запрещенных экстремистских материалов. Спустя некоторое время мужчина перестал пользоваться этой соцсетью по причине потери пароля.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Крыму вышел на свободу арестованный за репост в соцсети крымский татарин.