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Тарифи тепер можна перевірити через онлайн-калькулятор від Мін'юсту. Фото: Радомир-Инвест

Тарифи тепер можна перевірити через онлайн-калькулятор від Мін’юсту

2 лип 2019, 19:21
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Вартість гарячої води і тепла тепер можна порахувати через онлайн-калькулятор від Міністерства юстиції. Сервіс індивідуальний для кожного регіону і дозволяє визначити, чи відповідають тарифи встановленим обмеженням Кабінету міністрів.

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Уряд 26 червня встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги на майбутній опалювальний сезон 2019−2020 років. Тому через калькулятор українці можуть перевірити, чи відповідають заявлені тарифи встановленим Кабміном. Про це повідомляється на сайті Мін’юсту.

Зазначимо, що згідно з тарифами, гаряча вода за умови підключення сушарок для рушниківдо систем постачання обійдеться 83,66 грн за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ), а без таких 75,74 грн за 1 куб. м.

Вартість тепла при оснащенні приладами обліку становить 1 тис. 400 грн за 1 Гкал, а якщо таких приладів немає, то тепло обійдеться в 35,21 грн за 1 кв. м.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Верховний суд скасував попередні тарифи на утримання будинку та прибудинкової території.

Джерело: Ракурс


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Тарифи тепер можна перевірити через онлайн-калькулятор від Мін’юсту

Розрахувати вартість гарячої води та тепла тепер можна через онлайн-калькулятор від Міністерства юстиції. Сервіс доступний для кожного регіону і дозволяє визначити, чи відповідають тарифи встановленим обмеженням

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