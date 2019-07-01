Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Богдан про тарифи: Знижувати будемо, але тільки зі «своїм» Кабміном. Фото: Proua.com.ua

Богдан про тарифи: Знижувати будемо, але тільки зі «своїм» Кабміном

1 лип 2019, 11:17
999

Тарифи на комунальні послуги в Україні можуть бути знижені лише після оновлення Кабінету міністрів.

Loading...

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв’ю «РБК-Україна», відповідаючи на запитання, чи не жартували у команді Володимира Зеленського, обіцяючи зниження тарифів під час його передвиборної кампанії.

Обов’язково будемо знижувати, — запевнив Богдан, згодом підтвердивши, що це можливо зробити лише зі «своїм» урядом.

Окрім того, він обіцяє «кардинальну зміну ситуації» з ремонтом доріг в Україні.

Ми хочемо всі державні гроші віддати Євросоюзу. Ми їм даємо один мільярд, а вони його мультиплікують у десять, але тільки за умови, щоби жоден із наших не мав стосунку до розподілу цих коштів і контролю якості, — уточнив Богдан, додавши, що від нині діючої системи фінансування ремонту доріг влада відмовлятиметься.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що за останні три роки в Україні відремонтували і збудували 6,8 тис. км доріг.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Богдан про повернення Росії у ПАРЄ: Це реакція світу на поведінку Порошенка

Повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи стало міжнародною реакцією на «поведінку Петра Порошенка», заявив член команди нинішнього президента України Володимира Зеленського

Новини України
11:50

Політв’язень Павло Гриб написав звернення до української влади

Утримуваний в Росії український політв’язень Павло Гриб написав звернення до української влади та громадськості із закликом вирішити долю бранців Кремля та не дати затриманням українців російськими спецслужбами стати звичайною буденною подією

Новини України
11:48

Паводок в Сибіру: загинули п’ятеро осіб та підтопило тисячі будинків, влада не попередила людей про повінь (ВІДЕО)

Внаслідок потужного паводку в Іркутській області Російської Федерації загинули п’ятеро осіб, а сотні постраждали. У затоплених районах люди сидять на дахах своїх будинків та сподіваються на евакуацію

Світові новини
21:58   30 чер
Новини партнерів
Загрузка...