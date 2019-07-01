Богдан про тарифи: Знижувати будемо, але тільки зі «своїм» Кабміном. Фото: Proua.com.ua

https://racurs.ua/ua/n123794-bogdan-pro-taryfy-znyjuvaty-budemo-ale-tilky-zi-svoyim-kabminom.html

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Тарифи на комунальні послуги в Україні можуть бути знижені лише після оновлення Кабінету міністрів.

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Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв’ю «РБК-Україна», відповідаючи на запитання, чи не жартували у команді Володимира Зеленського, обіцяючи зниження тарифів під час його передвиборної кампанії.

Обов’язково будемо знижувати, — запевнив Богдан, згодом підтвердивши, що це можливо зробити лише зі «своїм» урядом.

Окрім того, він обіцяє «кардинальну зміну ситуації» з ремонтом доріг в Україні.

Ми хочемо всі державні гроші віддати Євросоюзу. Ми їм даємо один мільярд, а вони його мультиплікують у десять, але тільки за умови, щоби жоден із наших не мав стосунку до розподілу цих коштів і контролю якості, — уточнив Богдан, додавши, що від нині діючої системи фінансування ремонту доріг влада відмовлятиметься.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що за останні три роки в Україні відремонтували і збудували 6,8 тис. км доріг.