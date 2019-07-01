Богдан о тарифах: Снижать будем, но только со «своим» Кабмином. Фото: Proua.com.ua

https://racurs.ua/n123794-bogdan-o-tarifah-snijat-budem-no-tolko-so-svoim-kabminom.html

Ракурс

Тарифы на коммунальные услуги в Украине могут быть снижены только после обновления Кабинета министров.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос, не шутили ли в команде Владимира Зеленского, обещая снижение тарифов во время его предвыборной кампании.

Обязательно будем снижать, — заверил Богдан, затем подтвердив, что это возможно осуществить только со «своим» правительством.

Кроме того, он обещает «кардинальное изменение ситуации» с ремонтом дорог в Украине.

Мы хотим все государственные деньги отдать Евросоюзу. Мы им даем один миллиард, а они его мультиплицируют в десять, но только при условии, чтобы ни один из наших не имел отношения к распределению этих средств и контролю качества, — уточнил Богдан, добавив, что от ныне действующей системы финансирования ремонта дорог власти будут отказываться.

Напомним, в мае премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что за последние три года в Украине отремонтировали и построили почти 7 тыс. км дорог.