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Богдан о тарифах: Снижать будем, но только со «своим» Кабмином. Фото: Proua.com.ua

Богдан о тарифах: Снижать будем, но только со «своим» Кабмином

1 июл 2019, 11:17
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Тарифы на коммунальные услуги в Украине могут быть снижены только после обновления Кабинета министров.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос, не шутили ли в команде Владимира Зеленского, обещая снижение тарифов во время его предвыборной кампании.

Обязательно будем снижать, — заверил Богдан, затем подтвердив, что это возможно осуществить только со «своим» правительством.

Кроме того, он обещает «кардинальное изменение ситуации» с ремонтом дорог в Украине.

Мы хотим все государственные деньги отдать Евросоюзу. Мы им даем один миллиард, а они его мультиплицируют в десять, но только при условии, чтобы ни один из наших не имел отношения к распределению этих средств и контролю качества, — уточнил Богдан, добавив, что от ныне действующей системы финансирования ремонта дорог власти будут отказываться.

Напомним, в мае премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что за последние три года в Украине отремонтировали и построили почти 7 тыс. км дорог.


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