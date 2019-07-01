Учения «Си Бриз» проходят каждый год, фото: Минобороны Украины

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Масштабные международные военные учения «Си Бриз-2019» начались сегодня в Одессе.

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Во время торжественного построения подразделений, которые примут участие в учениях, в полевом лагере Международных сил были подняты флаги Украины, США, Грузии и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Новацией нынешних учений станет отработка речного сегмента.

По легенде, противник будет пытаться заблокировать выход из Дуная к морю. Участникам соревнований придется обеспечивать сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря.

В целом учения будут проходить на земле, в воде, под водой и в воздухе, сообщает издание «Новое время». В них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военнослужащих.

В частности, будут задействованы 10 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и два самолета пограничной авиации, а также около 200 сотрудников Госпогранслужбы.

«Си Бриз» — это ежегодные учения, которые проходят с 1997 года. Их организаторами выступают Украина и США.

Напомним, в марте этого года прошли учения тактической авиации в Азовском море. В рамках этих учений истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 отработали взлет парой, противоракетные маневры и другие боевые навыки.