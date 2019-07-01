Навчання «Сі-Бриз» відбуваються щороку, фото: Міноборони України

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Масштабні міжнародні військові навчання «Сі-Бриз-2019» розпочалися сьогодні в Одесі.

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Під час урочистого шикування підрозділів, які візьмуть участь у навчаннях, в польовому таборі Міжнародних сил були підняті прапори України, США, Грузії та Молдови. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Новацією цьогорічних навчань стане відпрацювання річкового сегменту.

За легендою, противник намагатиметься заблокувати вихід із Дунаю до моря. Учасникам змагань доведеться забезпечувати супроводження транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря.

Загалом навчання відбуватимуться на землі, у воді, під водою і в повітрі, повідомляє видання «Новое время». У них візьмуть участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і понад 900 військовослужбовців.

Зокрема, будуть задіяні 10 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, вертольоти і два літаки прикордонної авіації, а також близько 200 співробітників Держприкордонслужби.

«Сі Бриз» — це щорічні навчання, які відбуваються з 1997 року. Їхніми організаторами виступають Україна та США.

Нагадаємо, у березні цього року відбулися навчання тактичної авіації в Азовському морі. В межах цих навчань винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25 відпрацювали зліт парою, протиракетні маневри та інші бойові навички.