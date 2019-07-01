Міжнародні посилки вартістю від 100 євро в Україні почали обкладати ПДВ. Фото: АиФ-Украина

https://racurs.ua/ua/n123792-mijnarodni-posylky-vartistu-vid-100-ievro-v-ukrayini-pochaly-obkladaty-pdv.html

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Міжнародні посилки до України від одного відправника одному одержувачу, вартість яких становить понад 100 євро, з 1 липня обкладатимуться податком на додану вартість (ПДВ). Це 20% від вартості посилки.

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Такий порядок оподаткування діятиме щонайменше до кінця 2020 року, що передбачено законом № 2628-VIII про внесення змін до Податкового кодексу України.

Між тим, поріг вартості міжнародних посилок без ПДВ для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців залишатиметься на рівні 150 євро.

Аби визначити вартість посилки, слід застосовувати офіційний курс євро, встановлений Національний банком України на 00.00 того дня, коли подається митна декларація чи визначаються податкові зобов’язання.

Базою оподаткування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є митна вартість посилки, а для фізичних осіб — її фактурна вартість.