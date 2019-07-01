Международные посылки стоимостью от 100 евро в Украине начали облагать НДС. Фото: АиФ-Украина

https://racurs.ua/n123792-mejdunarodnye-posylki-stoimostu-ot-100-evro-v-ukraine-nachali-oblagat-nds.html

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Международные посылки в Украину от одного отправителя одному получателю, стоимость которых составляет более 100 евро, с 1 июля будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Это 20% от стоимости посылки.

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Такой порядок налогообложения будет действовать по меньшей мере до конца 2020 года, что предусмотрено законом № 2628-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Между тем, порог стоимости международных посылок без НДС для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей будет оставаться на уровне 150 евро.

Чтобы определить стоимость посылки, следует применять официальный курс евро, установленный Национальный банком Украины на 00.00 того дня, когда подается таможенная декларация или определяются налоговые обязательства.

Базой налогообложения для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей является таможенная стоимость посылки, а для физических лиц — ее фактурная стоимость.