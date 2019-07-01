Лед толщиной 1,5 м покрыл улицы мексиканского города после шторма (ФОТО)

Лед покрыл улицы города Гвадалахара, фото: AFP

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Ракурс

Слой льда толщиной 1,5 м в воскресенье покрыл улицы расположенного к северу от Мехико пятимиллионного мексиканского города Гвадалахара после сильного шторма с градом.

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На фотографиях с места инцидента можно увидеть автомобили, которые стоят наполовину покрытыми льдом, и детей, играющих в снежки посреди лета. Лед покрыл не менее шести районов города, сообщает издание The National.

Град повредил около 200 зданий и по крайней мере 50 транспортных средств.

В последнее время температура в городе превышала 30 градусов по Цельсию, однако в связи с этим инцидентом уже известно о по крайней мере двух случаях «ранних признаков переохлаждения».

Местные чиновники также сообщали о затоплении и падении деревьев, однако в результате этих событий никто не пострадал.

Для очистки улиц от льда развернута техника службы гражданской защиты.

Я никогда не видел таких сцен в Гвадалахаре, — заявил губернатор штата Энрике Альфаро.

Мы спрашиваем себя, является ли изменение климата реальностью. Это никогда раньше не увиденные природные явления, — подчеркнул он. — Это невероятно.

Напомним, недавний паводок в Иркутской области РФ унес жизни не менее пяти человек и привел к подтоплению тысяч домов.