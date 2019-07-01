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Лід вкрив вулиці міста Гвадалахара, фото: AFP

Лід товщиною 1,5 м вкрив мексиканське місто після шторму (ФОТО)

1 лип 2019, 10:35
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Шар криги товщиною 1,5 м у неділю вкрив вулиці розташованого на північ від Мехіко п’ятимільйонного мексиканського міста Гвадалахара після бурхливого шторму з градом.

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На фотографіях з місця інциденту можна побачити автомобілі, котрі стоять наполовину вкритими кригою, та дітей, які граються у сніжки посеред літа. Лід вкрив щонайменше шість районів міста, повідомляє видання The National.

Град пошкодив близько 200 будівель і принаймні 50 транспортних засобів.

Останнім часом температура в місті перевищувала 30 градусів за Цельсієм, однак у зв’язку з цим інцидентом вже відомо про принаймні два випадки «ранніх ознак переохолодження».

Місцеві чиновники також повідомляли про затоплення та падіння дерев, однак внаслідок цих подій ніхто не постраждав.

Для очищення вулиць від криги розгорнута техніка служби цивільного захисту.

Я ніколи не бачив таких сцен у Гвадалахарі, — заявив губернатор штату Енріке Альфаро.

Ми запитуємо себе, чи є зміна клімату реальною. Це ніколи раніше не побачені природні явища, — наголосив він. — Це неймовірно.

Лід вкрив вулиці міста Гвадалахара, фото: AFP

Лід вкрив вулиці міста Гвадалахара, фото: AFP

Лід вкрив вулиці міста Гвадалахара, фото: AFP

Лід вкрив вулиці міста Гвадалахара, фото: AFP

Лід вкрив вулиці міста Гвадалахара, фото: AFP

Нагадаємо, нещодавній паводок в Іркутській області РФ забрав життя щонайменше п’ятьох осіб та призвів до підтоплення тисяч будинків.


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