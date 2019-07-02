Головні новини 2 липня: на Майдані пройшла акція протесту. Фото: telegram

https://racurs.ua/ua/n123873-golovni-novyny-2-lypnya-na-maydani-protesty-a-v-shveycariyi-zablokuvaly-groshi-z-naftogazu.html

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У Києві на Майдані Незалежності пройшла масштабна акція протесту. Причиною стала реєстрація екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія Центральною виборчою комісією на позачергових виборах до парламенту. У Генпрокуратурі вже пообіцяли, що заарештують Клюєва, як тільки він повернеться в Україну.

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У Швейцарії заблокували 60 млн франків, які, ймовірно, вивели з НАК «Нафтогаз України», відмиваючи кошти в справі «вишок Бойка». Всього в цій справі двоє підозрюваних (громадяни України), один з яких, імовірно, відмивав гроші, а другий був його помічником. Україна вимагає доступ до банківських документів з Швейцарії щоб з’ясувати, куди зникли гроші, переплачені за «вишки Бойка».

Двоє дітей, які постраждали вчора в результаті вибухуна дитячому майданчику в Дніпропетровській області, перебувають в реанімаційному відділенні обласної лікарні. Всього в результаті події постраждали п’ятеро дітей. Всі вони отримали осколкові поранення, однак найбільше постраждали двоє дітей. Лікарі оцінюють їхній стан як важкий.

У Гонконзі остаточно відмовилися від скандального закону про екстрадицію, через який понад мільярд осіб вийшли на протести. Влада країни пообіцяла, що більше не буде виносити цей документ в законодавчу раду, а прем'єр Гонконгу Керрі Лем вибачилася перед активістами.

У Мінську Тристороння контактна група не змогла домовитися про введення «хлібного перемир’я» через безкомпромісну позицію Росії. Немає також прогресу у звільненні всіх утримуваних осіб, хоча Україна погодилася на звільнення заручників в форматі «всі встановлені на всіх встановлених».