Вибух на дитячому майданчику під Дніпром: двоє дітей перебувають у реанімації (ФОТО)

Вчора на Дніпропетровщині на дитячому майданчику вибухнув підствольний патрон, фото: Gleb Prigunov

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Двоє дітей, котрі постраждали вчора внаслідок вибуху на дитячому майданчику в с. Пашина Балка Дніпровського району Дніпропетровської області, перебувають у реанімаційному відділенні Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на завідувача приймального відділення цього медзакладу Ігоря Майденка.

За словами Майденка, внаслідок вибуху постраждали п’ятеро дітей, в усіх — осколкові поранення. Двоє з них перебувають у важкому стані, зараз триває оперативне лікування.

«Стан решти дітей розцінюється як травми середнього ступеня тяжкості, — зазначив Майденко.

Голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив, що інформація про вибух на дитячому майданчику надійшла до правоохоронців вчора о 19.48. Причиною інциденту став підствольний патрон, який знайшли діти. За його словами, у двох дітей, які потрапили до реанімації, були осколкові поранення черевної порожнини.

Цієї ночі важкопоранених дітей, одному з яких п’ять років, іншому — 16, прооперували. Їм також зробили переливання крові.

Сьогодні вранці Пригунов повідомив, що поранений 16-річний підліток все ще перебуває на штучній вентиляції легенів, проте лікарі говорять, що його стан стабільний. П’ятирічний постраждалий вже в свідомості. Ще двох дітей почали оперувати.

У зв’язку з цим інцидентом правоохоронці проводять розслідування за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів), повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Нагадаємо, наприкінці березня в Запоріжжі внаслідок вибуху загинула дитина, ще одна отримала поранення. Причиною інциденту став предмет, який вони знайшли на вулиці.