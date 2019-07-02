Авіановини: над Лондоном людина випала з літака, фото — The Sun

https://racurs.ua/ua/n123827-nad-londonom-ludyna-vypala-z-litaka-foto.html

Ракурс

Тіло невідомого чоловіка виявили увечері 1 липня у дворі приватного будинку в районі Клепам на півдні британської столиці (це неподалік аеропорту Хітроу). Поліцейські і медики, які прибули на виклик, підтвердили, що чоловік мертвий, його вік не повідомляється.

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Підозрюють, що покійний намагався дістатися до Лондона з Кенії рейсом авіакомпанії Kenya Airways, повідомляє BBC. Поліція повідомила, що оглянула один з «Боїнгів» і знайшла в одному з відсіків шасі припасені покійним воду, їжу і сумку з речами. Найімовірніше, що чоловік випав у той момент, коли літак заходив на посадку і випустив шасі.

Розтин буде проведено в установленому порядку. Поліція намагається встановити особу чоловіка. Смерть не розглядається як підозріла, розслідування покаже всю картину події, — йдеться в заяві поліції.

Сучасні авіалайнери літають на висоті близько 10 км, тому не можна бути впевненим, що безбілетник до моменту випуску шасі був живий. Найімовірніше, з літака випав вже труп.

Причини вибору такого екстравагантного способу переміщення наразі невідомі.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в «Хітроу» пілот проривався на робоче місце без ключів.