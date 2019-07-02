Главные новости 2 июля: на Майдане прошла акция протеста. Фото: telegram

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Ракурс

В Киеве на Майдане Независимости прошла масштабная акция протеста. Причиной стала регистрация экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария Центральной избирательной комиссией на внеочередных выборах в парламент. В Генпрокуратуре уже пообещали, что арестуют Клюева, как только он вернется в Украину.

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В Швейцарии заблокировали 60 млн франков, которые предположительно вывели из НАК «Нафтогаз Украины», отмывая средства в деле «вышек Бойко». Всего в этом деле двое подозреваемых (граждане Украины), один из которых, предположительно, отмывал деньги, а второй был его помощником. Украина требует доступ к банковским документам из Швейцарии чтобы выяснить, куда исчезли деньги, переплаченные за «вышки Бойко».

Двое детей, пострадавших вчера в результате взрыва на детской площадке в Днепропетровской области, находятся в реанимационном отделении областной больницы. Всего в результате происшествия пострадали пятеро детей. Все они получили осколочные ранения, однако больше всего пострадали двое детей. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

В Гонконге окончательно отказались от скандального закона об экстрадиции, из-за которого более миллиарда человек вышли на протесты. Власти страны пообещали, что больше не будут выносить этот документ в законодательный совет, а премьер Гонконга Керри Лем извинилась перед активистами.

В Минске Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о введении «хлебного перемирия» из-за бескомпромиссной позиции России. Нет также прогресса в освобождении всех удерживаемых лиц, хотя Украина согласилась на освобождение заложников в формате «все установленные на всех установленных».