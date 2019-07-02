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Ракурс
В Минске не смогли договориться о «хлебном перемирии» и освобождении заложников

В Минске не смогли договориться о «хлебном перемирии» и освобождении заложников

2 июл 2019, 21:40
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Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться о введении «хлебного перемирия». Также из-за позиции России нет прогресса в освобождении всех удерживаемых лиц.

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Украинская сторона согласна на освобождение заложников в формате «все установленные на всех установленных», однако пока еще продолжается процесс установления всех заложников. Об этом сообщает пресс-секретарь Президентского фонда Леонида Кучмы «Украина» Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

В ТКГ заявили, что Украина предложила ускорить процесс обмена пошаговым выполнением этой процедуры.

Отметим, что было решено согласовать график демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение этой недели. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна решить в каком порядке будет проходить снос этих сооружений.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске должна пройти 17 июля.

Как ранее сообщал «Ракурс», после разведения сил в Станице Луганской в ​​"серой зоне" оказались около сотни человек, а также государственные учреждения.

Источник: Ракурс


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