В Минске не смогли договориться о «хлебном перемирии» и освобождении заложников

https://racurs.ua/n123870-v-minske-ne-smogli-dogovoritsya-o-hlebnom-peremirii-i-osvobojdenii-zalojnikov.html

Ракурс

Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться о введении «хлебного перемирия». Также из-за позиции России нет прогресса в освобождении всех удерживаемых лиц.

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Украинская сторона согласна на освобождение заложников в формате «все установленные на всех установленных», однако пока еще продолжается процесс установления всех заложников. Об этом сообщает пресс-секретарь Президентского фонда Леонида Кучмы «Украина» Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

В ТКГ заявили, что Украина предложила ускорить процесс обмена пошаговым выполнением этой процедуры.

Отметим, что было решено согласовать график демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение этой недели. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна решить в каком порядке будет проходить снос этих сооружений.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске должна пройти 17 июля.

Как ранее сообщал «Ракурс», после разведения сил в Станице Луганской в ​​"серой зоне" оказались около сотни человек, а также государственные учреждения.