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Ракурс
У Мінську не змогли домовитись про «хлібне перемир’я» та звільнення заручників. Фото: Цензор

У Мінську не змогли домовитись про «хлібне перемир’я» та звільнення заручників

2 лип 2019, 21:40
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Тристороння контактна група у Мінську не змогла домовитись про запровадження «хлібного перемир’я». Також через позицію Росії немає прогресу щодо звільнення усіх утримуваних осіб.

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Українська сторона згодна на звільнення заручників у форматі «всі встановлені на всіх встановлених», однак наразі ще триває процес встановлення усіх заручників. Про це повідомляє прес-секретар Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

У ТКГ заявили, що Україна запропонувала прискорити процес обміну покроковим виконанням цієї процедури.

Зазначимо, що було вирішено узгодити графік демонтажу фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської впродовж цього тижня. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має вирішити у якому порядку буде проходити знесення цих споруд.

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську має пройти 17 липня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», після розведення сил у Станиці Луганській у «сірій зоні» опинились близько сотні осіб, а також державні установи.

Джерело: Ракурс


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