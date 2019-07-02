У Південній Америці можна буде спостерігати повне Сонячне затемнення

https://racurs.ua/ua/n123835-povne-sonyachne-zatemnennya.html

Ракурс

У Південній Америці сьогодні можна буде спостерігати повне сонячне затемнення.

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Воно розпочнеться о 12:23 за тихоокеанським часом (о 22:22 за київським часом). Про це повідомляє NASA.

Жителі інших частин світу зможуть спостерігати за цим рідкісним астрономічним явищем за допомогою онлайн-трансляцій.

Так, подію транслюватиме чилійська обсерваторія Cerro Tololo.

Загалом повне сонячне затемнення триватиме чотири хвилини, розпочнеться над Тихим океаном і пройде від міста Ла-Серена у центральній частині Чилі до міста Часкомус, розташованого в Аргентині за 123 км на південь від Буенос-Айреса.

Повне сонячне затемнення побачать люди, які опиняться у смузі шириною 70 км. Люди за межами цієї території зможуть спостерігати часткове затемнення.

Також це явище у прямому ефіру на своєму YouTube-каналі транслюватиме NASA.