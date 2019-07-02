Нацполіція показала фото 400-кілограмової партії кокаїну, відібраної у наркокартелю. Фото: Лиманская правда

https://racurs.ua/ua/n123872-nacpoliciya-pokazala-foto-400-kilogramovoyi-partiyi-kokayinu-vidibranoyi-u-narkokartelu-video.html

Ракурс

В Україні затримали учасників міжнародного наркокартелю та вилучили 400 кг кокаїну, вартістю майже 60 млн дол. До злочинної мережі входила група осіб, які є громадянами України, Великої Британії та Нідерландів.

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Першими затримали трьох українців 19 червня, а 1 липня були затримані ще шестеро осіб, серед яких опинилися й іноземці. Потім під час обшуків були знайдені та вилучені наркотики. Про це повідомляється у прес-службі Нацполіції.

Встановлено, що наркотики постачали з Латинської Америки до країн Західної Європи. Затриманих підозрюють у вчиненні дій, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує покаранні у виді позбавлення волі строком до 12 років.

У Нацполіції зазначили, що з початку року загалом було вилучено 925 кг героїну та 675 кг кокаїну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Сенегалі вилучили майже 800 кг кокаїну. Наркотики прямували до Бразилії.