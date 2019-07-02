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Ракурс
Європейську раду очолить бельгійський прем’єр Шарль Мішель. Фото: Прямий

Європейську раду очолить бельгійський прем'єр Шарль Мішель

2 лип 2019, 22:24
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Голову Європейської ради (ЄР) обрали на позачерговому саміті Європейського союзу (ЄС). Очолити ЄР довірили бельгійському прем'єру Шарлю Мішелю.

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Завершення засідання та кандидатуру Мішеля підтвердив нинішній президент ЄР Дональд Туск. Про це повідомляє «Європейська правда».

Зазначимо, що Мішель у січні минулого року відвідував Росію, однак перебуваючи там з візитом заявив про підтримку збереження санкцій проти Кремля та виконання Мінських домовленостей. Поки не відомо, чи буде Мішель активно лобіювати інтереси Києва і яке місце Україна займає серед пріоритетів Бельгії.

Тим часом головою виконавчого органу Європейського союзу стала представниця Німеччини Урсула фон дер Ляєн. На посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки висунули кандидатуру виконувача обов’язків голови Міністерства закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля.

На посаду президента Європейського центробанку номінували директорку-розпорядницю Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард.

Зазначимо, що завтра пройдуть вибори голови Європарламенту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора провалилась третя спроба призначити керівників органів ЄС.


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