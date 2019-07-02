Европейский совет возглавит бельгийский премьер Шарль Мишель

https://racurs.ua/n123871-evropeyskiy-sovet-vozglavit-belgiyskiy-premer-sharl-mishel.html

Ракурс

Председателя Совета Европы (СЕ) выбрали на внеочередном саммите Европейского союза (ЕС). Возглавить СЕ доверили бельгийскому премьеру Шарлю Мишелю.

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Завершение заседания и кандидатуру Мишеля подтвердил нынешний президент СЕ Дональд Туск. Об этом сообщает «Европейская правда».

Отметим, что Мишель в январе прошлого года посещал Россию, однако находясь там с визитом заявил о поддержке сохранения санкций против Кремля и выполнения Минских договоренностей. Пока не известно, будет ли Мишель активно лоббировать интересы Киева и какое место Украина занимает среди приоритетов Бельгии.

Между тем председателем исполнительного органа Европейского союза стала представительница Германии Урсула фон дер Ляйен. На должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности выдвинули кандидатуру исполняющего обязанности главы Министерства иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

На пост президента Европейского центробанка номинировали директора-распорядительницу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Отметим, что завтра пройдут выборы председателя Европарламента.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера провалилась третья попытка назначить руководителей органов ЕС.