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Ракурс
Европейский совет возглавит бельгийский премьер Шарль Мишель

Европейский совет возглавит бельгийский премьер Шарль Мишель

2 июл 2019, 22:24
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Председателя Совета Европы (СЕ) выбрали на внеочередном саммите Европейского союза (ЕС). Возглавить СЕ доверили бельгийскому премьеру Шарлю Мишелю.

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Завершение заседания и кандидатуру Мишеля подтвердил нынешний президент СЕ Дональд Туск. Об этом сообщает «Европейская правда».

Отметим, что Мишель в январе прошлого года посещал Россию, однако находясь там с визитом заявил о поддержке сохранения санкций против Кремля и выполнения Минских договоренностей. Пока не известно, будет ли Мишель активно лоббировать интересы Киева и какое место Украина занимает среди приоритетов Бельгии.

Между тем председателем исполнительного органа Европейского союза стала представительница Германии Урсула фон дер Ляйен. На должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности выдвинули кандидатуру исполняющего обязанности главы Министерства иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

На пост президента Европейского центробанка номинировали директора-распорядительницу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Отметим, что завтра пройдут выборы председателя Европарламента.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера провалилась третья попытка назначить руководителей органов ЕС.


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