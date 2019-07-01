Новини Євросоюзу: лідери ЄС не змогли призначити керівників органів співтовариства

https://racurs.ua/ua/n123824-lidery-ievrosouzu-z-tretoyi-sproby-ne-zmogly-pryznachyty-kerivnykiv-organiv-ies.html

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Провалом завершився в понеділок у Брюсселі третій за останні півтора місяці саміт глав держав і урядів Євросоюзу, які мали намір призначити кандидатів на п’ять ключових посад у співтоваристві на 2019−2024 роки.

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Саміт тривав понад 20 годин без перерв, але розбіжності між країнами ЄС виявилися настільки значними, що за підсумками зустрічі скасували прес-конференцію головуючого на саміті голови Євроради Дональда Туска, повідомляє The Guardian.

Не підтверджено навіть «вузький список» кандидатів у наступники самому Туску, голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру, голові Європарламенту Антоні Таяні, шефу європейської дипломатії Федеріці Могеріні, а також голові Європейського центробанку Маріо Драгі.

Наступну, четверту спробу зроблять вже у вівторок. Лідери 28 країн співтовариства знову зберуться в Брюсселі о 12.00.

Крім того, у вівторок в Страсбурзі відкривається перша сесія Європарламенту, на якій обрані під час загальноєвропейських виборів у травні депутати мають обрати главу Європарламенту і затвердити голів Єврокомісії. Вибори голови Європарламенту відбудуться 3 липня.

Якщо 2 липня саміт ЄС не зможе узгодити всіх кандидатів, катастрофи не станеться, оскільки керівники всіх інституцій ЄС, окрім Європарламенту, повинні змінитися до 31 жовтня. У цьому випадку Європарламент буде вибирати свого керівника самостійно, без керівної ролі саміту ЄС.

Наразі найбільш вірогідними кандидатами на провідні європейські пости є нинішній перший заступник голови Єврокомісії голландець Франс Тіммерманс (він іде на посаду глави Єврокомісії), заступник голови Світового банку болгарка Крісталіна Георгієва (голова Європейської ради), німець Манфред Вебер (спікер Європарламенту), нинішній в.о. прем'єра Бельгії Шарль Мішель (очільник дипломатії ЄС). Іншим кандидатом на посаду голови зовнішньополітичної служби ЄС є нинішній єврокомісар з питань конкуренції датчанка Маргрете Вестагер.

Щодо керівника Європейського центробанку, то його призначення учасники саміту взагалі не обговорювали. Рішення про главу ЄЦБ ухвалять у вересні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що процес призначення на головні посади в Євросоюзі був погано підготовлений.