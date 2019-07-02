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Нацполиция показала фото 400-килограммовой партии кокаина, отобранной у наркокартеля. Фото: Лиманская правда

Нацполиция показала фото 400-килограммовой партии кокаина, отобранной у наркокартеля (ВИДЕО)

2 июл 2019, 22:56
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В Украине задержали участников международного наркокартеля и изъяли 400 кг кокаина, стоимостью почти 60 млн долл. В преступную сеть входила группа лиц, являющихся гражданами Украины, Великобритании и Нидерландов.

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Первыми задержали трех украинцев 19 июня, а 1 июля были задержаны еще шесть человек, среди которых оказались и иностранцы. Затем во время обысков были найдены и изъяты наркотики. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции.

Нацполиция показала фото 400-килограммовой партии кокаина. Фото: Нацполиция

Установлено, что наркотики поставляли из Латинской Америки в страны Западной Европы. Задержанных подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) и ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Если их вину докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Кокаин стоимостью 60 млн долл.

В Нацполиции отметили, что с начала года всего было изъято 925 кг героина и 675 кг кокаина.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Сенегале изъяли почти 800 кг кокаина. Наркотики направлялись в Бразилию.

Источник: Ракурс


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Нацполиция показала фото 400-килограммовой партии кокаина, отобранной у наркокартеля (ВИДЕО)

В Нацполиции рассказали о задержании участников международного наркокартеля и изъятии 400 кг кокаина стоимостью почти 60 млн долл. В преступной сети участвовала группа лиц из Украины, Нидерландов и Великобритании

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