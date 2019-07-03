Суд не обязывал ЦИК регистрировать Шария и Клюева. Фото: Новое время

https://racurs.ua/n123885-sud-ne-obyazyval-cik-registrirovat-shariya-i-klueva-doljny-byli-lish-povtorno-rassmotret.html

Ракурс

Суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать кандидатами в народные депутаты чиновника из окружения Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария. ЦИК должен быль лишь повторно рассмотреть их заявления о регистрации.

Loading...

Регистрацию Клюева и Шария для участия в парламентских выборах в Украине прокомментировал сегодня на брифинге глава Кассационного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович.

В решении суда указано, что ЦИК не предоставил достаточных подтверждений непроживания Шария и Клюева в Украине на протяжении последних пяти лет, поскольку ссылался только на данные из интернета об их постоянном пребывании за границей.

Суд принимает решение на основании тех доказательств, которые предоставляют органы власти. Если доказательств недостаточно, то мы принимаем решение о неправомерности отказа в регистрации и направляем материалы в ЦИК на дополнительное рассмотрение, чтобы там могли предоставить больше доказательств, — отметил Смокович.

Он также уточнил, что объявление в розыск не является доказательством непроживания человека в Украине.

На вопрос, мог ли ЦИК по своему усмотрению отказать в регистрации этим кандидатам, представитель суда ответил, что продолжив рассмотрение заявлений и обнаружив доказательства того, что указанные лица не проживали в Украине, Центризбирком мог бы вынести решение об отказе в регистрации их кандидата в нардепы.

ЦИК зарегистрировал этих лиц кандидатами в нардепы, далее идет процесс агитации, но ЦИК в этом отношении дальше проверяет этих кандидатов. И если ЦИК найдет доказательства, что они не проживали в Украине последние пять лет, то существует институт отмены регистрации согласно ст. 61 «Предупреждение и отмена регистрации кандидата в депутаты», — добавил Смокович.

В конце июня ЦИК отказал Клюеву в регистрации для участия в парламентских выборах. Он собирался выдвигаться по округу № 46 в Донецкой области. Но впоследствии Кассационный суд в составе Верховного суда отменил это решение Центризбиркома.

Вчера, 2 июля, ЦИК все же зарегистрировал Клюева кандидатом в нардепы на выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Также по решению суда был зарегистрирован кандидатом и Шарий. Это возмутило общественность и вечером на Майдане Независимости в Киеве собралась акция протеста.

После этого в Генпрокуратуре заявили, что Клюев находится в розыске и будет арестован сразу после возвращения в Украину.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков направил в ЦИК письмо с заверением, что Клюев последние пять лет не проживал на территории Украины.