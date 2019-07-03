Рожкову знову намагаються відсторонити від посади заступника голови НБУ. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n123891-rojkovu-znovu-namagautsya-vidstoronyty-vid-posady-zastupnyka-golovy-nbu.html

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Заступницю голови Національного банку України Катерину Рожкову знову намагаються відсторонити від посади. Рожкова стала фігуранткою справи за позовом через публікацію на сайті.

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До Баришівського райсуду Київської області подав позов Андрій Барташ, а відповідачами у справі стали Рожкова та ще один місцевий житель Баришівки Антон Лук’яненко, який зробив публікацію про Рожкову на сайті. Про це повідомила заступниця голови Нацбанку на своїй сторінці у Facebook

За словами Рожкової, у статті Лук’яненко розхвалював її заслуги перед країною, однак позивачу публікація не сподобалась, він заявив про порушення його прав та зажадав заборонити заступниці голови НБУ виконувати свої обов’язки.

Рожкова зазначає, що Лук’яненко працює директором компанії Нібіру Х, засновником якої є Барташ. Вона наголосила, що не здивується, якщо сам позивач нічого не знає про позов, який подав проти неї.

Також Рожкова додала, що намагалась зв’язатись з Лук’яненком та Барташем, однак цього поки не вдалось. Розгляд справи по суті за цим позовом запланований на 22 липня.

Нагадаємо, що 13 червня у Нацбанку прокоментували попередню ухвалу Баришівського райсудущодо заборони Катерині Рожковій виконувати повноваження.